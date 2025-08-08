知人のAさんは中学1年生の息子の腹痛を、これまでの経験から軽いものだと判断し、そのまま登校させました。仕事の繁忙期だったこともあり、息子に休まれると困るという思いが判断に影響していたのもあるのですが、息子の症状は予想以上に深刻で、思わぬ事態へと発展してしまい……！ いつもの腹痛……？ 医師の診断で、息子は腸に深刻な炎症を起こしており、盲腸が破裂寸前だったことが判明し、Aさんは大きなショックを