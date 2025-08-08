仕事もプライベートも問題山積で悩みだらけ……そんな悩みも、たまり続けると心身に不調をきたします。うつ病は、珍しい病気ではなく、日本人の15人に一人が経験するといいます。一方で、たとえ落ち込んでもすぐにリセットできる人もいます。功刀浩さん監修の『「うつにならない人」の習慣、ぜんぶ集めました。』（青春出版社）から、落ち込まない、うつにならないコツを抜粋して紹介します。仕事に失敗しても何とかなる仕事が楽