ドラゴンズ金丸夢斗投手、ファンが待ち望んだ初勝利です！ 【写真を見る】10度目の先発で…ドラゴンズ 金丸夢斗投手(22)が待望のプロ初勝利 毎回球場に足を運んだ両親の目の前で若狭敬一アナ「彼はもう次に向かっています」 8月7日のバンテリンドームで行われた首位・タイガースとの一戦。先発は、この日が10度目の登板となるドラフト1位ルーキー、金丸夢斗投手。 ここまですべての登板に兵庫県から