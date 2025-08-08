【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマにした展示に、オリジナルアイテム販売も！ Adoのデビュー5周年を記念して、全国5都市にて『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』の開催が決定した。 ポップアップストアは東京、北海道、福岡、大阪、名古屋の全国5都市で開催され、“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマに、Adoのデビューから5年間の輝か