九州南部では９日にかけて土砂災害に厳重に警戒し、西日本では９日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。北日本と東日本では引き続き９日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。その後１１日頃にかけて、九州北部地方では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、西日本から東日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に