石破総理は8日、来日している南米ペルーのボルアルテ大統領と会談し、鉱物の安定供給に向けた協力の推進などで連携を強化することで一致しました。石破総理は8日、来日しているペルーのボルアルテ大統領とおよそ45分にわたり会談を行いました。石破総理は記者会見で、昨年11月の首脳会談で採択をした「政治・外交」「経済」など5つの柱からなる今後10年間の協力の方向性を明記した行動計画に基づき、“2国間関係をさらに強化してい