三重・東員町の斉藤來洲（さいとうらいす）。およそ60ヘクタールの田畑で稲作などに取り組んでいます。従業員らは9人。いよいよ、収穫が迫ってきました。 【写真を見る】政府がコメ増産へ 振り回されるコメ農家「減反用に買った機械はどこで使えば？」「水不足で増産は難しい」 三重 （斉藤來洲 齋藤啓太さん）「来週 再来週ぐらいに収穫するものは、もう（穂が）硬くなってきて、もういつでも収穫できる。ことしは2ᦉ