ポーランドで車が踏切で立ち往生し、列車と衝突しました。その一部始終をカメラはとらえていました。遮断機が降り始めた踏切に進入する白い車。前に進もうとしますが、行く手を遮られます。ポーランドで6日、踏切内で車が立ち往生しました。列車が迫る中、線路脇に逃げようとしているのでしょうか、しかし…車は、列車と衝突しました。衝撃で、車の後方部分は吹き飛ばされ、見るも無残な姿に…。現地警察によると、車の運転手にけ