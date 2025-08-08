【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ライブBD＆DVDの本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選ぶ「誰かに、ぜひ観てほしい！」とオススメしたい楽曲投票がスタート！ Aぇ! groupが、9月24日発売のライブ映像作品『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』から「咆哮」のライブ映像をYouTubeで公開した。 本作は、2月から5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員した同名アリーナツアーを収録した作品