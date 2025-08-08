ドラゴンズ一色に包まれてドームまで。こんな乗り物がお目見えです。 【写真を見る】ドアラ「毎日これで通いたい」“中日ドラゴンズ応援タクシー” 名古屋市内と一宮市近郊を来年1月まで運行 愛知 きょうバンテリンドームに出勤するドアラが乗ってきたのは「中日ドラゴンズ応援タクシー」。名古屋鉄道と名鉄タクシーがドラゴンズと地域を盛り上げるために企画したもので、外観は主力選手の写真が