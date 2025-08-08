歌手、中森明菜（60）が8日、X（旧ツイッター）を更新。公式インスタグラムの開設を発表し、話題となっている。中森は「暑い日が続いておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきな」と、インスタグラムの開始を報告した。このポストは午後12時02分。18