7月の参院選で息子になりすまして投票したとして、警察が熊本県八代市の男性を書類送検していたことがわかりました。 書類送検されたのは、八代市に住む40代の男性です。 男性は参院選の投票日だった7月20日、八代市の植柳幼稚園に設けられた投票所で、息子になりすまして投票をした疑いが持たれています。 見た目と年齢に違和感があったことから投票所の職員が投票後に本人確認を行ったところ、男性が息子の案内はがきを使って