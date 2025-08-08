歌手森口博子（57）が8日までに自身のブログを更新。デビュー40周年を迎えたことを報告した。森口は「おかげ様で本日8月7日デビュー40周年を迎えました機動戦士Zガンダムの主題歌『水の星へ愛をこめて』からあっという間すぎますね」と報告した。続けて「こんなにも熱く、温かく応援してくれているファンの皆様!どんなときも信じて支えて下さっているスタッフの皆様!家族、友人達に心から、ありがとうございます」と感謝を伝え