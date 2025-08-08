一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が8日、インスタグラムを更新。シースルー仕様の衣装をまとった写真を4連続投稿した。「最近の衣装。シースルーを選びがち。外は暑いけど、室内は冷房が効き過ぎてて寒いので、シースルーが便利です笑」と書き出し、4枚のシースルー写真をアップ。肩部分や二の腕部が“スケスケ”素材の衣装をまとい、笑顔だった。慶大卒の渡邊は20年にフ