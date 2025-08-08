ワハハ本舗所属のお笑い芸人、原田17歳（52）が8日までに自身のブログを更新。一部で暴力事案が報じられている、第107回全国高校野球選手権大会に出場中の広陵（広島）について私見を述べた。原田は「広陵高校のことが世間を騒がせていますね」と前置きし「よくこの状況で野球できるなんて言われてるけどこれはね彼らだって相当参ってるはずなんですよ多分狂いそうなぐらい」と推測した。さらに「でも野球やってる時だけは騒