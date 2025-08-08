熊本県では梅雨のような天気が続いています。昨日（8月7日）の大雨で土砂崩れが発生し、一部の道路で通行ができなくなりました。 【写真を見る】3連休も “非常に激しい雨” の恐れ土砂災害や浸水、河川の増水に注意を 土砂崩れが発生したのは、産山村山鹿の県道40号（南小国波野線）で、高さ・幅ともに約20メートルに渡って崩れ、落石防止の擁壁もなぎ倒し、道路をふさいでいます。けがをした人はいませんでした。 記