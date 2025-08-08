投票前の演説会で維新の党勢回復に向けた道筋を語る松沢氏＝８日、衆議院日本維新の会は８日、前原誠司共同代表の後任となる国会議員団の代表として藤田文武前幹事長を選出した。続投する吉村洋文代表（大阪府知事）とともに新執行部人事に着手する。両院議員総会で国会議員による投票が行われ、藤田氏は松沢成文参院議員（神奈川選挙区）、斉木武志衆院議員を上回った。維新の共同代表を目指した松沢氏だが、得票は自身が投じ