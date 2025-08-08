タレント平子理沙（54）が8日、インスタグラムを更新。「大谷翔平チャンピオンリング」のレプリカを手に入れたことを明かした。「大谷翔平選手の応援のため、ロサンゼルス・ドジャースとセントルイス・カージナルスの試合を観にドジャー・スタジアムに行きました」と書き出した。ドジャー・スタジアムで行われた6日の試合は、先着4万人に大谷のチャンピオンリングのレプリカが配られた。「この日は『大谷翔平チャンピオンリング』