◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦横浜5-0敦賀気比（2025年8月8日甲子園）春夏連覇を目指す横浜が強敵・敦賀気比に快勝し、4大会連続の初戦突破を果たした。打線は序盤から効果的に得点を重ね、投げては2年生右腕・織田翔希が完封。4回の攻撃中に67分間の中断があったが、再開後も敦賀気比にホームを踏ませなかった。当初は前日7日の第1試合の予定だったが、雨のためにこの日の第3試合に順延。前日に村田浩明監