宇都宮競輪場のG1「第1回女子オールスター競輪」が初日を迎えた。男子127期による2Rが3連単8万780円。女子の8Rも3連単21万3250円と大荒れ。ネットの競輪ファンから「ひえー」「取るのは無理じゃー」と波乱ムードに悲鳴が上がる中、9Rをしっかり制したのが人気の仲沢春香（24＝福井）。冷静な取り口で押し切り、ファンの“空気”を落ち着かせた。「前の方でもかぶされるかもしれないと思って後方からの組み立てを想定してい