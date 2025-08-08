◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年8月8日横浜）巨人のリチャード内野手（26）が8日のDeNA戦（横浜）で左肘に死球を受け、巨人ベンチをヒヤリとさせる場面があった。「7番・三塁」に入って13試合連続で先発出場。6―1で迎えた5回だった。1死一、二塁で入った第3打席。相手先発右腕・ジャクソンがカウント1―1から投じた3球目、148キロ直球が抜けて左肘を直撃した。顔をゆがめたリチャードは痛みをこらえるように三塁方