コーヒーを愛しすぎた男・コーヒージャーナリスト『岩崎泰三』、毎日21時からライブ配信して歌も歌います『そらね』をご紹介します。コーヒーを愛しすぎた男、コーヒージャーナリスト『岩崎泰三』今週のピックアップ『マンデリンを愛しすぎた男 岩崎泰三です』――まずは自己紹介をお願いします岩崎泰三さん：「コーヒーを愛しすぎた男『岩崎泰造』として活動しております。実際に今やっている仕事は、コーヒーの世界では、いわゆ