1.突っ張り型 天井と床で突っ張って固定するタイプです。天井までの高さを使うことができるので、活発な猫におすすめです。 メリット 床面積をあまり取らずに設置することができます。部屋が狭くても高さで猫の運動スペースを確保することが可能です。天井と床で突っ張らせてしっかり固定し、ぐらつきにくく安定しているので、活発な猫が使用しても倒れにくいです。 デメリット 天井の高さや天井の強度によって