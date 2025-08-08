大阪・門真市の第二京阪道路でトラックが追突し、車6台がからむ事故がありました。この事故で4人がけがをしましたが、いずれも意識はあるということです。8日午前9時ごろ、大阪・門真市の第二京阪下り大阪市内方面行きで、トラック運転手から「車同士の事故、車両に閉じ込めあり」と消防に通報がありました。消防によりますと、トラックが追突して、ほかのトラックや乗用車などあわせて6台の車が関係する事故になったということで