「ＤｅＮＡ−巨人」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの先発のアンドレ・ジャクソン投手が、五回１死二、三塁から巨人・リチャードに死球。左肘のエルボーガード装着箇所を直撃した。リチャードはマウンドのジャクソンに向かって歩きかけたかに見え、不穏な空気が流れたが、ジャクソンはすぐに帽子を取って謝罪した。その後、手当てのためリチャードはトレーナーに伴われて三塁ベンチに一旦引き揚げたが、治療を終えると駆け