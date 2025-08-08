¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/08¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬8·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤Ètimelesz¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¡¢timelesz¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È¢¡À¾ÌîÌ¤É±¡¢Êì¿Æ¤Ètimelesz¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²ÀïÀ¾Ìî¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îtimelesz¤µ¤ó¤ÎLIVE¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤È2¿Í¤Ç²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿timelesz¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2