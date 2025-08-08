HOUND DOGのボーカル大友康平（69）が8日までに自身のブログを更新。広島の被爆者施設で慰問ライブを行ったことを報告した。大友は「8月6日2019年まで数十年毎年続けてきた広島の『被爆者施設』での慰問ライヴ。コロナの影響もあり、戦後80年という節目の年に6年ぶりに再開させていただくことが出来ました」と報告した。「広島駅にて南こうせつさん一行と合流し簡単な打ち合わせのあと倉掛のぞみ園へ」とつづり「4時よりミニライ