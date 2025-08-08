シャニマスのアイドルが“人魚姫”に！宝石のように輝く描き下ろしグッズ、ゲーマーズに降臨。プロデューサーさん、準備はいいですか？この夏、あなたの担当アイドルたちが、宝石のようにきらめく“人魚姫”になって登場します！『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の新作グッズフェア、「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」が、8月30日（土）からゲーマーズで開催決定です！今回のための描き下ろしイラストは、まさ