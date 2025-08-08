フィギュアスケートの紀平梨花選手（23）が2025年8月6日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい涼しげな私服コーデを披露した。「夏っぽく、最近は明るい色も」紀平選手は「夏っぽく、最近は明るい色も」といい、二の腕あらわな夏らしいコーデを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白いメッシュバッグを持ち、淡いブルーのトップスとデニムを着用。スマホを片手に、鏡越しに自撮りをする様子を披露した。この投稿には、「