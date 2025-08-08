俳優の北乃きい（34）が、「ひっさびさに水着きてプール入った」とつづった最新ショットを公開した。【映像】北乃きい（34）プールでの写真（複数カット）これまでにも2019年5月12日に更新したInstagramで、浮き輪に乗った妹とともにプールで遊んでいる姿を、2020年4月13日には、プールで泳ぐ水中の写真を公開し、「姉妹そろって可愛いです！」「マーメイド」などの反響が寄せられていた北乃。白のレースを羽織った最新ショッ