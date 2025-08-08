建材用のアスベスト（石綿）で健康被害を受けたとして、大阪府内などの元建設労働者や遺族ら計１３３人が建材メーカー２１社に総額約１４億円の損害賠償を求めた訴訟は８日、大阪高裁で和解が成立した。メーカー１２社が１１５人に解決金計約１２億円を支払う。このほかの原告１８人には解決金の支払いはないが、すべてのメーカーが見舞いの意を示すことを踏まえ、和解を受け入れた。東京高裁で７日、メーカー７社が原告計４０