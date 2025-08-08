警察官を志望する人が減少傾向にあることを受け、警察学校が8日、オープンキャンパスを開催しました。 福岡市中央区の福岡県警察学校で開催されたオープンキャンパスには、高校生や大学生、社会人などおよそ190人が参加しました。参加者はグループに分かれ、在校生の訓練を見学しました。■大学3年生「遠くで見るより迫力があって、見ていて雰囲気が伝わってきます。」さらに、採用試験で行われる体力検査も