お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が8日、所属事務所「太田プロダクション」の公式サイトを通じ、活動再開を発表した。同事務所は8日午後、「医師の判断により、8月9日（土）より活動を再開させていただくこととなりましたので、ご報告申し上げます」と発表した。薄は先月29日、事務所を通じ、体調不良による検査入院で一時活動休止を発表。その間、相方の安部紀克はソロ活動していた。以下、発表全文。平素より格別