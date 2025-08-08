俳優賀来賢人（36）が8日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本昌和監督）公開初日舞台あいさつに出席した。小さい頃から見ていたという作品で声優を務め「逆ゴリ推しオファーで出させていただきました。まさか入れてもらえるなんて思っていなかったので、うれしいです」と喜んだ。内容については「今までずっとしんちゃんシリーズを見てきた中で、ここまで全部乗せみたいな映画はな