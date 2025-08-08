名古屋大学などの国際研究グループが、南極の内陸の「気温」が世界の平均よりも2倍近い速さで上昇しているとする研究結果を発表しました。地球の温暖化でどんな影響がでるのでしょうか。 ■南極の氷を体験する子供たち…現地では「変化」が起きていた 暑さも忘れる名古屋市科学館の人気大型展示「極寒ラボ」。寒さの中、南極の氷に手で触れられ、南極で撮影されたオーロラや白夜の映像を楽しむことができ