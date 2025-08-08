午後1時半ごろの松本市。最高気温は32.6度まで上がりました。松本市中心部の公園では、夏休み中の小学生が水遊びを楽しんでいました。長野地方気象台によりますと、松本の最高気温が30度を超えるのは7月18日から22日連続です。松本市 小学5年生「（学校のプールと比べてどっちが冷たいですか？）学校のプール。（ここの水はどうですか？）ちょうどいいぐらいの温度。」きょうの県内は、高気圧に緩やかに覆われ、広い範