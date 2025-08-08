【DMM通販：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」3月再入荷分 抽選販売】 抽選期間：8月8日15時～8月14日15時 当選発表：8月18日から4日以内 「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」 DMM通販は、2026年3月に再入荷予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は8月14日15時まで。当選発表は8月18日から4日以内に行なわれる。