気象庁日本の広い範囲に津波が押し寄せた7月のロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする巨大地震で、気象庁は8日、地震の規模を精査した結果、マグニチュード（M）8.8だったと発表した。これまでは推定で8.7としていた。気象庁は1.3メートルだった岩手・久慈港の津波の最大波を1.4メートルとするなど、観測結果の速報値も同日までに更新した。8日に記者会見した気象庁の担当者は、今後も規模が大きい地震が発生すれば日本に津