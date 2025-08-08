今回の大雨では県西部を中心に稲作など県内農業に被害が出ています。県は職員を現地派遣して状況を調べています。吉本記者「きのうは、一面水浸しだった高岡市内の田んぼです。流れ着いたワラやごみが稲に覆いかぶさっています」小矢部川そばの高岡市長慶寺。 きのうは大雨で田んぼから水が溢れるほどでした。一夜明けたきょう、同じ田んぼを訪れてみると、水は引いていましたが今月収穫を控えるほ場にはあちこちにごみが残り、大