「美しさ」と「快適さ」は両立できるー。そんな信念のもと、Cole Haanが2025年秋に発表した新グローバルキャンペーン「Cole Haan Comfortable™」では、現代のあらゆるシーンに寄り添う革新的なフットウェア＆バッグが登場します。どんな予定にも対応し、気分まで軽やかにする最新コレクション。その魅力は、見た目だけでは語り尽くせません。今秋は、履くたびに高揚感をもたらす一足と共に♪ 驚き