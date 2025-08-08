¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤Ž¥Ž¥Ž¥Âç¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µðÂç¥Á¥­¥ó¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¾×·â¤ÎÂç¤­¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¥­¥ó¡ª¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥ººÇ¹â¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»®¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Á¥­¥ó¤òÁ°¤Ë¶Ã¤­¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡ª¥À¥Á¥ç¥¦¡©¤½¤ì¤È¤â¼·ÌÌÄ»¡©¡×¡ÖÂç¤­¤µ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¡ª