今月２８日開幕の都市対抗野球本大会に出場するＳＵＢＡＲＵ硬式野球部が太田市役所を訪れ穂積市長に大会での活躍を誓いました。 太田市の穂積市長のもとを訪れたのは、ＳＵＢＡＲＵ硬式野球部の小川信監督など４人です。ＳＵＢＡＲＵは先月行われた都市対抗野球の北関東２次予選で第１代表の座をつかみ本大会出場を決めました。本大会出場は、３年連続３０回目。１９６９年と２０１４年に準優勝を経験しています。 小川監督は、