À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤¬8Æü¡¢11·î19ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¶Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢YouTube¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëµÜÌî¿¿¼é¤ÎÌ¥ÎÏÁ´³«¤ÎMV¥«¥Ã¥È¿·¶Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤ÇµÜÌî¤Î²»³Ú¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ç¤â¼«Á³¤Ë¥Î¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é