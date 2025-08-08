群馬県警察本部 今年上半期に県警が１１０番通報を受けた件数は６万８２５８件で、統計を取り始めた１９９６年以降最も多くなりました。 今年上半期の県警の１１０番通報の受理件数は６万８２５８件で前の年に比べ２０６８件増えています。統計を取り始めた１９９６年以降最多となりました。県警の通信指令課によりますと、交通事故や犯罪の認知件数が増えていることが要因とみられるということです。また、首都圏を中心と