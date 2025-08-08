今月３１日投開票の渋川市長選に向けネット討論会の収録が行われ、立候補を予定している２人が今後のまちづくりについてそれぞれの考えを訴えました。 この討論会は渋川青年会議所が主催したもので、立候補を表明している元副市長の伊勢久美子さん（５６）と元県議の星名建市さん（６８）の２人が参加しました。コーディネーターは渋川女子高校の生徒が務め、伊勢さんと星名さんは観光振興や空き家対策など５つ