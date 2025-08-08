北海道電力は8月7日、施設の長寿命化を目的として改修予定の「新得水力センター」と「苫東厚真発電所管理事務所」において、基準一次エネルギー消費量の50%以上削減するZEB Ready認証を取得したことを発表した。○北海道電力の取り組み北海道電力では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、二酸化炭素を排出する化石燃料から脱炭素電力や水素・アンモニアなどの脱炭素燃料への転換や、各種施設の電化・省エネルギー化などに