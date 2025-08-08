自民党本部 自民党は大敗した先月の参議院選挙の総括と今後の党の運営を議題に両院議員総会を８日に党本部で開き、総裁選の前倒しを求める声が相次ぎました。 自民党の両院議員総会は党大会に次ぐ重要な意思決定機関で、東京都内にある党本部で午後２時半から２時間行われました。冒頭、自民党総裁の石破総理大臣は、参議院選挙に関し「あのような結果を招き、心からおわびする」と重ねて陳謝しました。その上で、日米関税