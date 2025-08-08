７日、広島・長崎の１５歳以下の選手たちによる「平和祈念サッカー」が行われ、日本代表・森保監督も参加しました。 県サッカー協会は被爆８０年に合わせ「平和祈念シンポジウム」をエディオンピースウイング広島で開催。 日本サッカー協会宮本恒靖会長や日本代表・森保一監督らがサッカーでの平和を訴えました。 サッカー日本代表 森保一監督（５６）「広島は世界で初めて戦争で原爆が落