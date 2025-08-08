署名を呼びかける平野フミ子さん（左）＝8日午後、熊本市北朝鮮拉致被害者の増元るみ子さんらが鹿児島県の海岸に出かけ、消息を絶ってから12日で47年になるのを前に、姉の平野フミ子さん（75）＝熊本県八代市＝と支援者らが8日、被害者の早期救出を求め、熊本市内で署名活動を行った。平野さんは「絶対に妹に会いたい。妹に会うまでは諦めません」と訴えた。支援団体の「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」などが開