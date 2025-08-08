●あす9日(土)からの3連休は、災害の危険が高まるような大雨となるおそれ●特にあさって10日(日)から来週11日(月)にかけて、大雨警報の可能性大●大雨に対する意識を高めて、安全第一の行動を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう7日(木)県内に激しい雨を降らせた前線が、九州付近まで南下し、今朝は鹿児島県で線状降水帯が発生。大雨特別警報も発表され、甚大な災害が発生するような大雨となりました。 一方、県内付近は湿った空気